Сеул, 1 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Компания Kia представила кроссовер Sportage нового поколения для европейского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Kia Sportage GT-Line

Sportage пятого поколения для авторынка Европы имеет спортивный пакет, который подчеркивает динамичный и энергичный характер модели. Модификация GT-Line отличается контрастным бело-черным исполнением.

Габариты новой модели составляют: 4515×1865×1645 мм. Стоит отметить, что размеры европейской версии кроссовера несколько отличаются от варианта, представленного на глобальном рынке. Так, длина последнего составляет 4660 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1660 мм.

Таким образом, запас пространства для ног в заднем ряду кресел европейской версии Sportage меньше на 54 мм, чем у глобальной версии. Объем багажного отделения новинки составляет 591 л., а при сложенных сиденьях второго ряда — 1780 л.

Напомним, 8 сентября компания Kia представит на российском авторынке обновленный седан Cerato.

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