Токио, 1 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Галина Липатникова выиграла золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В толкании ядра Липатникова показала результат 11,03 метра.

Второе место заняла испанская спортсменка Мириам Матринес Рико с результатом 9,62 метра. Замкнула тройку представительница Китая У Цин (9,36 м).

Для сборной России это золото стало 31-м на Параолимпийских играх. Российская команда вышла на второе место в медальном зачёте, опередив Великобританию, у которой 30 золотых наград.

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