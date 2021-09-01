Киев, , 14:25 — REGNUM Украине необходимо сконцентрироваться на идее «вестернизации» страны с упором на собственные национальные интересы, отказавшись от намерения вступить в Евросоюз и НАТО. Такое мнение 1 сентября высказал украинский политический эксперт Тарас Загородний в своей статье для издания «Главред».

Украина и ЕС

Как указал эксперт, на Украине многие обратили внимание на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что страна должна ждать 20 лет до момента вступления в ЕС и упустили ее же слова о том, что еще нужно ожидать необходимого «исторического момента».

«То есть, черт знает, когда, и то — неточно. Еще и непонятно, будет ли этот ЕС вообще через 20 лет», — отметил Загородний.

При этом он добавил, что, по его мнению, прибалтийским странам удалось попасть в состав Евросоюза из-за того, что «этому особо не противилась» Россия, а в случае с Украиной это «принципиальный вопрос» для Москвы.

«Поэтому я считаю, что эту тему нужно закрыть раз и навсегда и не мучиться. Проводить нужно вестернизацию страны исходя из наших национальных интересов, как это последовательно делают страны ЕС. То есть использовать те возможности, которые есть и не париться куда-то вступить. Это ущербное мышление», — уточнил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением профинансировать строительство на Украине автомобильных дорог обратился ко Всемирному банку украинский президент Владимир Зеленский.