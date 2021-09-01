Саратов, 1 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Саратовской области предупреждают об ухудшении погодных условий. Ночью и днем 2 сентября прогнозируется гроза, при которой порывы южного ветра достигнут 15 м/с, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Температура воздуха в ночные часы составить около +13, днем — +20…+25 градусов.

Пожар

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Со 2 по 6 сентября местами по области сохранится чрезвычайная пожароопасность.

ИА REGNUM напоминает, на востоке Новосибирской области с 1 по 3 сентября сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса горимости.

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