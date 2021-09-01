Москва, , 14:20 — REGNUM Формально-усеченный формат встречи американского президента с господином Зеленским вполне объясним, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Об этом он 1 сентября заявил ИА REGNUM, отвечая на вопрос, почему президент США Джо Байден не нашел времени для пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, слишком много слов было сказано в Киеве в преддверии этой встречи. В том числе и о том, что разговор будет вестись на повышенных тонах, о том, как США подводят Украину со слабым, по их мнению, противодействием «Северному потоку-2» и России в целом. Как известно, тон делает музыку, поэтому не стоило украинским политикам говорить о том, что их шеф поедет что-то требовать и чуть ли не журить американцев. Такие вещи не забываются, особенно тем, кто по своему положению и статусу должен просить и верноподданически заглядывать в глаза», — отметил эксперт.

Во-вторых, по его мнению, итоговые пресс-конференции уместны в том случае, если обеим сторонам есть что сказать и, если один партнёр считает другого равным. «Здесь, судя по всему, эти два фактора также не сошлись. Ну и, наконец, в Белом доме, очевидно, решили не напоминать лишний раз о таком формате, как пресс-конференция, чтобы оппоненты действующего президента не вспоминали про аналогичное мероприятие с премьер-министром Израиля. Ведь когда особо не о чем говорить и закемарить не грех», — пояснил Соловьев.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не планировал проводить совместную пресс-конференцию со своим украинским коллегой. Как считают некоторые эксперты, причина в состоянии здоровья американского президента.