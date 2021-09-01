Токио, 1 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Российская пловчиха Виктория Ищулова завоевала золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 50 метров вольным стилем Ищулова показала время 29,91 секунды.

Второе место заняла бразильская спортсменка Сесилья де Араужо с результатом 30,83 секунды. Замкнула тройку представительница Италии Франческа Палаццо (31,17).

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