Игорь Артамонов ответил на вопросы жителей Липецкой области в прямом эфире
Липецк, 1 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 31 августа провел прямой эфир с жителями. Как сообщает ИА REGNUM, прямая линия продлилась почти два часа, за это время руководитель области ответил на 45 вопросов.
Всего на прямую линию поступило более 1600 вопросов. Из них 1342 — на портал, специально запущенный для сбора обращений. Сбором, обработкой и анализом сообщений занимались сотрудники Центра управления регионом Липецкой области. Еще 318 вопросов липчане задали на телефон прямой линии, звонки специалисты принимали вплоть до окончания трансляции.
Среди самых популярных тем — благоустройство, дороги, ЖКХ, социальная поддержка и здравоохранение. Игорь Артамонов отметил, что ни один вопрос не останется без ответа. Ими займутся профильные ведомства.