Липецк, 1 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 31 августа провел прямой эфир с жителями. Как сообщает ИА REGNUM, прямая линия продлилась почти два часа, за это время руководитель области ответил на 45 вопросов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов в прямом эфире

Всего на прямую линию поступило более 1600 вопросов. Из них 1342 — на портал, специально запущенный для сбора обращений. Сбором, обработкой и анализом сообщений занимались сотрудники Центра управления регионом Липецкой области. Еще 318 вопросов липчане задали на телефон прямой линии, звонки специалисты принимали вплоть до окончания трансляции.

Среди самых популярных тем — благоустройство, дороги, ЖКХ, социальная поддержка и здравоохранение. Игорь Артамонов отметил, что ни один вопрос не останется без ответа. Ими займутся профильные ведомства.

«Общение в прямом эфире с жителями — важный формат для меня как руководителя области. И я, и главы районов всегда в доступе в соцсетях, но прямой эфир помогает взять на контроль решение вопросов, которые волнуют многих», — подчеркнул Игорь Артамонов.