Аргун, Чечня, 1 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Чечне получил огнестрельные ранения восьмилетний ребенок. Его госпитализировали в больницу города Грозного. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента, после чего будут приняты решения о возможности возбуждения уголовного дела, сообщили 1 сентября в прокуратуре.

А.В. Сиденко ИА Красная Весна Оружие

Из подробностей происшествия известно, что мальчик является жителем города Аргуна. Он случайно выстрелил себе в живот и повредил внутренние органы. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

«Малолетний по месту жительства в г. Аргун в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем произвел выстрел в область живота, причинив проникающее ранение с повреждением печени и желудка», — говорится в сообщении прокуратуры.