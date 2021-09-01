Москва, 1 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Инициатива Сбербанка выдавать ипотечные кредиты российским гражданам с 18 лет не противоречит действующему законодательству, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«По сложившейся в настоящее время практике большинство российских банков выдают ипотеку и другие кредиты с 21 года. Однако Сбербанк решил с 1 сентября снизить возрастной ценз для получения ипотеки до 18 лет при наличии стажа работы на текущем месте три месяца, сохранив иные условия кредита неизменными (10% первоначальный взнос и срок 30 лет).

С 18 лет получить ипотеку уже можно в других банках (Уралсиб, АкБарс, МКБ, банк «Санкт-Петербург» и др.) при наличии стажа не менее одного года. В целом такой подход не противоречит действующему законодательству.

Согласно 21 статье Гражданского кодекса РФ, дееспособность гражданина, то есть его способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Сбербанк пошел на этот шаг по нескольким причинам. Во-первых, в связи с высоким спросом на данную услугу, так как молодые люди сейчас стремятся как можно раньше начать жить самостоятельно в своем отдельном жилье.

Во-вторых, в рамках расширения программы кредитования и увеличения числа потенциальных заемщиков.

В-третьих, в соответствии с действующими правилами по созданию резервов на возможные потери по ссудам банкам выгоднее кредитовать заемщиков с низким показателем долговой нагрузки, а 18-летние в силу отсутствия кредитной истории как раз и являются такими.

Кроме того, риски банка по данной операции покрываются залогом в виде приобретаемого жилья», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк с 1 сентября 2021 года намерен пересмотреть условия выдачи ипотечных кредитов и снизить минимальный возраст потенциальных заемщиков с 21 года до 18 лет.

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