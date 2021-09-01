Новосибирск, 1 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Все школы Новосибирска новый учебный год начали в очном формате. Сейчас наблюдается спад заболеваемости, однако специалисты говорят о приближении новой волны пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил мэр города Анатолий Локоть.

Светлана Иванова ИА REGNUM 1 сентября. Утро. Рано…

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«Мы решили начать этот учебный год в очном формате, поскольку из-за так называемого «дистанта» качество образования очень страдает. В чем-то у него есть свои преимущества, но полностью переводить учебный процесс на «удалёнку» нельзя. Гражданин, человек формируется как личность только в общении — со сверстниками, с учителем», — отметил Локоть.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске более 200 тысяч школьников начали новый учебный год. Впервые за парты сели около 23 тысячи первоклассников.