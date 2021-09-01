Москва, 1 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Российский авиационный двигатель ВК-2500 планируется в течение пяти лет перевести на водородное топливо, заявил 1 сентября генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

Lt.cjdby.ne Авиационный двигатель «Изделие 30»

«Мы хотим и двигатель ВК-2500 перевести на водородное топливо. Это будет отдельный проект совместно с «Объединенной двигателестроительной корпорацией», с криогенным баком, системами термостатирования и подачи жидкого водорода», — сказал он РИА Новости.

По его словам, процесс создания такого двигателя, по предварительным оценкам, займет порядка пять лет и будет включать в себя весь комплекс работ и испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании проекта концепции развития водородной энергетики. В документе представлена стратегия действий в этой сфере.

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