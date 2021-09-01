Ереван, 1 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Военнослужащий ВС Армении погиб, неся службу на границе с Азербайджаном. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Азербайджанские ВС в очередной раз прибегли к провокации, открыв стрельбу из огнестрельного оружия и снайперских винтовок по армянским позициям в Араратской области», — говорится в заявлении.

Сообщается, что 39-летний сержант контрактной службы ВС Армении Гегам Саакян, находившийся возле села Ерасх у границы с Нахичеванской Автономной Республикой, получил смертельное ранение. Минобороны Армении возложило ответственность за происшествие на Баку.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». После этого ситуация на границе обострилась. В конце августа Баку обвинил Ереван в гибели азербайджанского военнослужащего, находящегося на посту.