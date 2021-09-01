Москва, 1 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В России цены на жилье в некоторых регионах могут скорректироваться до уровней начала 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Если не будет сильных внешних и внутренних шоков для экономики, то, по наиболее реалистичному сценарию, в ближайшие 18 месяцев мы будем наблюдать следующую картину. В целом по стране цены замедлят рост, выйдут на плато (3−6 месяцев), и затем рост будет сопоставим с уровнем инфляции, — сказала Школьная. — В локациях, где цены были более всего перегреты ажиотажным спросом, возможна коррекция вплоть до уровней начала 2020 года. Наибольшее снижение цены в рамках отдельных регионов будет наблюдаться в наименее привлекательных локациях и/или в наименее качественных объектах с одновременным и, возможно, кратным увеличением сроков экспозиции лотов. В наиболее качественных проектах, напротив, возможен рост цен, превышающий среднерыночные темпы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная назвала основную причину снижения в РФ роста цен на недвижимость.