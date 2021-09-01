Красноярск, 1 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар на площади 40 га. Как сообщили ИА REGNUM 1 сентября в краевом минлесхозе, возгорание потушили в Эвенкийском районе.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

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С огнём боролись 80 человек, было задействовано пять единиц техники, работали 11 воздушных судов.

1 сентября в регионе зарегистрировано три лесных пожара в Боготольском и Эвенкийском районах на площади 210,5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске, а также в ряде районов Красноярского края действует особый противопожарный режим.