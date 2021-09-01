Уфа, 1 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в истязании и похищении несовершеннолетней в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru Похищение

По версии следствия, обвиняемый 28-летний житель Дуванского района с сентября по ноябрь прошлого года в нетрезвом состоянии в жилом доме не раз на почве ревности бил 17-летнюю девушку ремнем с металлической пряжкой.

Следователи считают, что помимо этого, в ноябре 2020 года он повстречал потерпевшую на улице с другим мужчиной и потребовал от девушки сесть в автомашину и поехать с ним.

«Получив отказ, обвиняемый ударил несовершеннолетнюю по голове, затащил на заднее сидение автомашины, вывез в поле в 19 км от с. Тастуба, избил её и уехал, оставив девушку на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.