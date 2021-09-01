Сеул, 1 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Компания Hyundai представила фотографии нового компактного кроссовера Casper. Фотографии и подробности о новинке обнародованы на сайте компании.

Hyundai Hyundai Casper

Стоит отметить, что новый Casper стал самым маленьким кроссовером в модельной линейке корейской марки. Компания уже начала принимать заказы на новинку, выпуск которой стартует в середине сентября текущего года.

Длина модели составляет всего 3595 мм. Отличительными особенностями экстерьера новинки стали двухуровневая фронтальная оптика с узкими фарами и крупные круглые ДХО. Модель также получила крупную решетку радиатора с оригинальным рисунком, широкую защитную пластину нижней части кузова, а также контрастные черные передние стойки.

Внутри Casper будет установлена виртуальная «приборка», как у Hyundai Tucson четвертого поколения. В центре машины будет расположен экран мультимедиа, а под ним будет установлен блок управления климатической системой.

Напомним, новый кроссовер Hyundai Casper будет оснащаться бензиновым турбомотором объёмом 1,0 л мощностью 100 л. с., который будет сочетаться с механической коробкой передач или с АКПП.

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