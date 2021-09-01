Москва, 1 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Активную позицию в вопросах обеспечения безопасности детей в интернете должны занимать российские общество и бизнес. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания добровольных обязательств компаниями — учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены», — сказал он.

Также российский лидер добавил, что на сегодняшний день стало очевидно, что усилий государства — законов и только нормативных актов, уже недостаточно.

«Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», — добавил Путин.

При этом он уточнил, что также необходимо, чтобы интернет был наполнен позитивным и просветительским контентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хартию по обеспечению безопасности детей в интернете, которая предполагает ограничение доступа их доступа к вредному и противоправному контенту, подписали наиболее крупные интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы в России.