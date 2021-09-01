Новосибирск, 1 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Новосибирске более 200 тысяч школьников начали новый учебный год. Праздничные линейки сегодня, 1 сентября, прошли в 216 образовательных учреждениях города. Впервые за парты сели около 23 тысячи первоклассников, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Mil.ru 1 сентября

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«Сегодня в Новосибирске, городе трудовой доблести, общенародный праздник — День знаний. Огромная армия учеников — 204 тысячи — села за парты», — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы города, всем первоклассникам подарят «Азбуку Новосибирска» — уникальное издание, разработанное педагогами и краеведами города. Каждой букве в ней соответствует достопримечательность Новосибирска: «А» — Академгородок, «Б» — Бугринский мост и т.д.