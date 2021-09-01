Нижний Новгород, 1 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт с нападающим Иваном Чеховичем. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Prvadm.ru Хоккей

Отмечается, что соглашение клуба с 22-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В сезоне 2020/21 Чехович играл за «Торпедо» на правах аренды. Он провёл 47 матчей, в которых набрал 36 (19+17) очков.

В 2017 году Чехович был выбран на драфте клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом раунде под общим 212-м номером. В августе он был выставлен на драфт отказов.