Махачкала, 1 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Дагестане в День знаний сели за парты 47 тыс. первоклассников. Многие из них пойдут в школы, только что открывшие свои двери для учащихся.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

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Так, по данным пресс-службы министерства образования республики, к 1 сентября открылись новые школы в селах Кемсиюрт, Акбулатюрт и Кандаураул Хасавюртовского района, в городе Каспийске, в селе Кумух Лакского района и в селе Эндирей.

Все они, а также 13 новых детских садов были построены при реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». В новых учебных заведениях созданы все условия для получения знаний и сохранения здоровья детей.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, школьников принимают утром с обязательным измерением температуры и при соблюдении разделения потоков. За каждым классом закреплен свой кабинет, а для отдыха на переменах и для посещения столовых разработан специальный график.