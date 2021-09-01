Москва, 1 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Исполнительница Валерия станет ведущей собственного проекта на телеканале «ТВ-3». Информация об этом появилась на сайте вещателя.

Okras Валерия

Шоу певицы называется «Добрый день с Валерией» — в нём артистка будет общаться со звёздными гостями и рассказывать о том, как «превратить рутинные будни в насыщенные дни». Премьера передачи запланирована на 6 сентября 2021 года.

Ранее Валерия представила совместный сингл с рэпером Олегом Европкиным (известен как Moneyken), супругом блогера Инстасамки. Композиция называется «Пью до дна».