Москва, 1 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В России основная причина снижения цен на жилье — это корректировка условий льготной ипотечной программы. Об этом корреспондентуИА REGNUM 1 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Фиксировать какие-либо тренды пока рано, первые промежуточные выводы стоит делать не раньше первой половины октября. Пока что мы наблюдаем за вполне ожидаемым охлаждением спроса, сокращением количества сделок, осторожным снижением цен предложения, — сказала Школьная. — Нет такой задачи — опустить цены до конкретно определенного значения. Цель регуляторов — охладить ажиотаж, не допустить появления пузырей и кризисов на рынке, сбалансировать спрос и предложение, перевести сектор строительства жилья в режим устойчивого роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ значительная часть граждан не могут позволить себе покупку жилья большой квадратуры.