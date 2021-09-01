Казань, 1 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Татарии за прошедшие сутки провели 7984 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего осуществили 3 367 787 исследований. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

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В республике исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 21 лаборатории. В 14 государственных лабораториях обследуют больных и контактных лиц. В шести лабораториях частной формы тестируют население на возмездной основе (не по медицинским показателям). Еще одна лаборатория медико-санитарной части УФСИН по РТ проводит исследования среди лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Кроме этого, в аэропорту Казани для удобства пассажиров, прибывающих международными рейсами есть возможность на платной основе сдать тест на COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 1 сентября лабораторно подтверждены 25 511 случаев инфицирования коронавирусом.

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