Томск, 1 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Ещё три человека стали жертвами коронавирусной инфекции в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в областном оперативном штабе.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Томской области скончались 544 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 40 914 носителей коронавируса.