Курган, 1 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 1 сентября подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 40 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 125 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 1 сентября выявлено 30 032 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 1 сентября вылечились 26 134 человека, скончались 609 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).