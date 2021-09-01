Нижний Новгород, 1 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Оборот оптовой торговли за январь — июль 2021 года в Нижегородской области достиг 1 трлн 168,5 млрд рублей. Такую информацию приводит региональное статистическое управление.

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2020 года данный показатель увеличился на 14,5% или почти на 148 млрд рублей.

В то же время оборот розничной торговли в регионе за семь месяцев нынешнего года составил 487,1 млрд рублей.

Это на 6,2% или на 28,4 млрд рублей больше показателя аналогичного периода минувшего года в сопоставимых ценах.

В Нижегородстате отмечают, что сейчас 96,7% розничного товарооборота в Нижегородской области приходится на организации и индивидуальных предпринимателей, торгующих в стационарных торговых сетях.

А оставшиеся 3,3% — составляет доля рынков.