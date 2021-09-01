Самара, 1 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. 443 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего по области выявили 90 641 случай заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 3250 пациентов с COVID-19, в том числе 25 таких пациентов скончались в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 77 969 человек, в том числе в прошедшие сутки победили инфекцию 316 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 31 августа в регионе за сутки выявили 441 носителя коронавируса.