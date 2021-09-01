Кишинёв, 1 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Действия руководства Молдавии могут вызвать «кризис в образовании» республики. Об этом говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов Молдавии, обнародованном 1 сентября.

Игорь Додон и ПСРМ

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«ПСРМ осуждает дискриминационные действия правительства, а также безответственное и скандальное заявление премьер-министра Натальи Гаврилицы в отношении учителей», — говорится в заявлении.

«Социалисты» выступили против положения, которое обязывает непривитых от COVID-19 учителей сдавать за свой счёт тесты на коронавирус каждые 14 дней. Авторы заявления указывают на то, что многие не вакцинируются из-за противопоказаний, по религиозным убеждениям или имеют антитела после недавней болезни.

Кроме того, в партии критически отозвались о недавнем высказывании Гаврилицы. Она заявила, что учителям, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19, лучше найти другую работу. Позже глава правительства извинилась за свои слова.

В ПСРМ заявили, что возникают подозрения, будто правительство Молдавии стремится «уничтожить систему образования» в республике. В партии также отметили, что у государства есть будущее, только, если в нём уважительно относятся к учителям.