Рига, , 14:02 — REGNUM Жителям Латвии беспокоится не о чем — граница с Белоруссией находится под полным контролем, а военные готовы в любой момент отреагировать на осложнение ситуации. Об этом министр обороны страны Артис Пабрикс заявил гостелевидению страны LTV.

Учения

Комментируя предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад 2021», Пабрикс отметил, что в ответ на них в Латвии начнутся примерно в те же сроки (10−16 сентября) собственные военные учения Namejs 2021.

«Когда такие масштабные учения, как «Запад 2021» проходят, конечно, соседние страны тоже предпринимают соответствующие шаги, чтобы немного больше защититься от различных теоретических сюрпризов», — заявил Пабрикс.

По его словам, учения Namejs 2021 пройдут по плану, который предусматривает и ответ на возможную эскалацию ситуации на границе с Белоруссией. В данный момент возле границы разместили и военных, и пограничников, указал министр.

В то же время он призвал общественность не волноваться по поводу происходящей активности военных соседних стран: «Да, мы переживаем давление в связи с гибридной атакой и доставкой мигрантов к нашей границе. Да, конечно, у нас могут случаться разного рода инциденты, поэтому мы призвали белорусскую сторону использовать здравый смысл. Но и нам не стоит преувеличивать возможные угрозы».