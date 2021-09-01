Чухлома, Костромская область, 1 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Московский бизнесмен Андрей Павличенков, восстановивший терем в деревне Асташово Костромской области, собрал 534 тысячи рублей на технику для сельских школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Павличенков Компьютерный класс в сельской школе

Предприниматель интересуется проблемами села и часто посещает населённые пункты, расположенные рядом с теремом. В одном из постов на личной странице в Facebook Павличенков рассказал о проблемах отдалённой костромской деревни и попросил читателей помочь техникой и деньгами для оснащения школ.

Подписчики перечислили средства, достаточные для покупки компьютеров и принтеров для четырёх школ в деревнеПанкратово, посёлке Вига, селе Ножкино в Чухломском районе и селе Кужбал, расположенном в Нейском районе Костромской области.

«Невероятно! За 5 дней собрали 534 тысячи рублей и один подержанный ноут. Деньги пойдут на ноутбуки, проекторы, принтеры и небольшой ремонт протекающей крыши в одной из школ», — написал на личной странице в Facebook Павличенков .

По данным департамента образования и науки, в Костромской области имеется 173 сельских школы, 46 из них считаются малокомплектными. В каждом из таких учреждений учится менее 20 детей. Общее количество ребят, получающих образование в таких школах, составляет 442 человека.

По словам чиновников абсолютно все школы региона обеспечены техникой для реализации общеобразовательных программ. Компьютеры каких годов выпуска работают в сёлах, департамент не уточнил. Вместе с тем за последние три года по федеральному проекту «Современная школа» (входит в национальный проект «Образование») регион закупил ноутбуки и мультимедийную технику для 64 школ, расположенных в малочисленных городах и сёлах области. Работу по обновлению компьютеров в деревенских школах за счёт федерального бюджета обещают продолжить.