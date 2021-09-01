Томск, 1 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области SARS-CoV-2 выявили у 40 914 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 34 901 человек. За последние сутки коронавирус победили 49 томичей.

Напомним, 31 августа COVID-19 диагностировали у 109 жителей региона.