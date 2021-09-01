Долгопрудный, Московская область, , 14:06 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свободное время успевает читать книги и заниматься спортом. Об этом он рассказал 1 сентября на встрече со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени Петра Капицы в подмосковном Долгопрудном.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос одной из учениц, председатель правительства отметил, что его работа предполагает постоянное вовлечение. Однако он находит время на физкультуру, так как иначе «совсем будет плохо», и на чтение.

«Поплавать, поиграть в хоккей. Почитать книги, больше, наверное, специальную литературу», — сказал Мишустин.

Он рассказал, что всегда читал при любой возможности, предпочитая классику. Любимыми произведениями Мишустин назвал «Отцы и дети», «Войну и мир», «Гранатовый браслет», а также книги Михаила Булгакова.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что никакие цифровые платформы не смогут заменить живого человека — учителя, способного увлечь детей своим предметом.

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