Москва, 1 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Хартию по обеспечению безопасности детей в интернете, которая предполагает ограничение доступа их доступа к вредному и противоправному контенту, подписали наиболее крупные интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы в России. За церемонией подписания хартии 1 сентября по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин.

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В подписании хартии, как передает РИА Новости, приняли участие «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком», которые условились «самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения».

При этом указанной хартией создается Альянс по защите детей в цифровой среде, председателем которого стал президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев.

Также в указанном документе содержатся обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей в интернете и названные компании станут создавать развивающие материалы, вести взаимодействие с объединениями молодежи, а также искать и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.

«Создание альянса — крайне важная задача, которая должна обеспечить их (детей) безопасность в цифровой среде. Мы приложим все усилия для того, чтобы это было реализовано», — заявил по этому поводу гендиректор АО «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что интернет открыл доступ к множеству информационных ресурсов, но их качество оставляет желать лучшего.