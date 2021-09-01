Владивосток, 1 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Школьник из Воркуты Никанор Толстых, посетивший открытый урок Владимира Путина во Владивостоке, поправил главу государства после его оговорки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе урока президент назвал Северную войну семилетней. Школьник поправил его и отметил, что война длилась с 1700 по 1721 год.

«Не сочтите за мою как бы… в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник.

Глава государства поблагодарил подростка:

«Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл встречу со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Своей главной задачей на открытом уроке глава государства назвал попытку пробудить в молодых людях интерес к истории, желание её изучать. По словам президента, историческая наука служит «стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний».