Нальчик, 1 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за пошедшие сутки скончались от осложнений после заражения коронавирусом ещё семь жителей республики. Общее число случаев летального исхода в регионе составило 714, сообщили 1 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Кабардино-Балкарии за весь период пандемии стали носителями инфекции 29 805 человек. Из них сумели справиться с болезнью 27 807 пациентов, в том числе 139 человек были выписаны за прошедшие сутки. За те же сутки тесты на коронавирус подтвердились еще у 81 жителя региона.

«По состоянию на 1 сентября 2021 под медицинским наблюдением остаются 1978 человек. Показатель заболеваемости составляет 3432,37 на 100 тыс. населения», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.