Джакарта, 1 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в море Банда у берегов Индонезии, сообщает Detik.

Martin Luff Землетрясение

Согласно информации индонезийской системы раннего предупреждения о цунами агентства метеорологии, климатологии и геофизики, землетрясение произошло 1 сентября в 14:36 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море, в точке с координатами 6,16 градусов южной широты и 130,83 градусов восточной долготы.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,9 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку.