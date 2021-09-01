Сысерть, Свердловская область, 1 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Сысерти (Свердловская область) прекратил работу городской хлебокомбинат. Об этом работники предприятия сообщили журналистам.

teamLumondi Хлеб

По словам сотрудников, уже несколько месяцев на заводе не платят заработную плату. Первые задержки зарплаты произошли ещё в конце 2020 года.

«У нас всё производство встало, сегодня не было поставок хлеба. Нас ни о чём не уведомили», — цитируем портал «Е1» одну из работниц.

Информацию о сложностях на предприятии подтвердил журналистам глава Сысерти Дмитрий Нисковских. С его слов, директор завода сообщал ему о проблемах с отсрочками: «Торговые сети не работают по предоплате, а поставщики муки и сахара просят аванс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в адрес ООО «Завод силикатного кирпича» (Татария) поступил иск о банкротстве.