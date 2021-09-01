Уральский хлебокомбинат остановил свою работу
Сысерть, Свердловская область, 1 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Сысерти (Свердловская область) прекратил работу городской хлебокомбинат. Об этом работники предприятия сообщили журналистам.
По словам сотрудников, уже несколько месяцев на заводе не платят заработную плату. Первые задержки зарплаты произошли ещё в конце 2020 года.
«У нас всё производство встало, сегодня не было поставок хлеба. Нас ни о чём не уведомили», — цитируем портал «Е1» одну из работниц.
Информацию о сложностях на предприятии подтвердил журналистам глава Сысерти Дмитрий Нисковских. С его слов, директор завода сообщал ему о проблемах с отсрочками: «Торговые сети не работают по предоплате, а поставщики муки и сахара просят аванс».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в адрес ООО «Завод силикатного кирпича» (Татария) поступил иск о банкротстве.