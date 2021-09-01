Москва, , 13:53 — REGNUM Если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, Москва готова к восстановлению отношений, заявил 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», — сказал министр.

Лавров напомнил, что полтора года назад Москва «даже была готова тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси в ответ на это разорвал дипотношения с Москвой.