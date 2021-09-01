Челябинск, 1 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Челябинске на улицы города вышел новый троллейбус. Об этом говорится в паблике «Челябинский транспорт» на страницах соцсети «ВКонтакте».

Alexander Sapozhnikov Челябинский троллейбус

Пока он работает в тестовом режиме. 1 сентября курсирует по 19-му маршруту. Его особенностью является то, что он имеет автономный ход.

Как сообщало ИА REGNUM, власти намерены обновить троллейбусный парк Челябинска. Также обновлению подлежат трамваи и автобусы. Часть новых транспортных единиц ранее уже прибыла в город.