Блед, Словения, , 13:54 — REGNUM Евросоюз является лучшим местом в мире по уровню жизни, демократии, прав человека. Такое мнение высказал 1 сентября во время своего выступления в рамках Бледского стратегического форума в Словении президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Predsednik.rs

Тем не менее, добавил он, Евросоюз теряет экономическую мощь. По данным, которые указал Вучич, двадцать лет назад участие ЕС в глобальном ВВП составляло 20%, сегодня оно составляет 10%, а через несколько лет может упасть до 7%.

«Что мы сделаем для того, чтобы остановить этот процесс? Постоянно говорят про «зеленую повестку дня», но я не верю, что этого будет достаточно. Есть ли и другие решения, кроме защиты от таких стран, как Китай? Я пока ничего подобного не слышал», — процитировал телеканал РТС слова президента Сербии.

Напомним, что ранее Вучич жаловался на то, что требования Евросоюза по поводу зеленой энергетики слишком жесткие для сербской экономики.