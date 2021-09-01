Брюссель, 1 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Углеродный след судоходства находится под пристальным вниманием европейских регулирующих органов в 2021 году. Для судоходства это неудобное положение, которое, вероятно, станет ещё более неудобным после публикации на этой неделе нового отчета Европейского агентства по окружающей среде и Европейского агентства по безопасности на море, в котором будут отражены показатели отрасли, а именно тот факт, что выбросы составляют величину намного большую, чем предполагалось ранее. Об этом пишет информационный портал SPLASH247.COM 1 сентября 2021 года.

A. L. (loading) Судоходство

Считается, что судоходство составляет около 14% выбросов парниковых газов от транспорта ЕС, что делает его третьим по величине источником выбросов после автомобилей и авиации, на долю которых приходится 71%.

Совсем скоро судоходство будет включено в схему торговли квотами на выбросы ЕС, но также будут обсуждаться и другие экологические меры, инициированные ООН и Международной морской организацией.

«Ожидается, что в ближайшие годы объем морских перевозок увеличится, и, если мы не будем действовать сейчас, в этом секторе будет происходить все больше и больше выбросов парниковых газов, появятся новые загрязнители воздуха и увеличится подводный шум, — сказал Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по окружающей среде. — Плавный, но быстрый переход к безуглеродной экономике в этом секторе имеет решающее значение для достижения целей Европейского зеленого курса и перехода к углеродной нейтральности».

Европейское судоходство было потрясено документальным фильмом под названием «Черный след» (Black Trail), который вышел в начале 2021 года и был посвящен исследованию воздействия судоходства на окружающую среду, подготовленному European Investigative Collaborations (EIC).

В фильме Тристан Смит, сотрудник лондонского энергетического института в London’s Global University говорит о том, что многие правила энергоэффективности, которые реализуются Международной морской организацией, слишком слабы, чтобы гарантировать отсутствие роста выбросов парниковых газов от судоходства в ближайшее десятилетие.

«Поскольку изменения в отрасли происходят медленно, мы можем оказаться в ситуации, когда судоходство станет источником 10% глобальных выбросов парниковых газов, а затем 50%, а затем станет доминировать в этом вопросе», — предупредил Смит.

За судоходство в ЕС взялись также серьезно, как за уголь и природный газ.

В июле 2021 года Европейская Комиссия опубликовала бюллетень о зарегистрированных выбросах CO 2 судами в 2020 году.

Анализ данных неправительственной организации Transport & Environment показал, что такая судоходная компания как Mediterranean Shipping Co (MSC) поднялась на несколько позиций вверх в рейтинге компаний-загрязнителей ЕС.

Норвежское классификационное и регистрационное общество DNV, обслуживающее суда, 1 сентября 2021 года опубликовало свой обновленный морской прогноз до 2050 года, который включает в себя предсказание появления новых законов, включая обновленную таксономию ЕС в 2022 году, перечень парниковых газов и допустимого топлива Международной морской организации в 2023 году, новую схему торговли выбросами в 2027 году и прочее.