Москва, 1 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В России актуальность продажи продуктов питания онлайн назрела еще до пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ онлайн-продажи продуктов питания в первой половине 2021 года выросли больше, чем на 170%.

(сс) Mediamodifier Онлайн

«Пандемия лишь подтолкнула к развитию рынок онлайн-продаж, но его актуальность назрела ещё до пандемии, — сказала Казанцева. — За границами России в развитых странах рынок онлайн-продаж был намного более развит, и сейчас Россия всего лишь приближается к среднемировому уровню. Развитие рынка онлайн-продаж будет продолжаться, но темпы прироста снизятся. Имевшие место рекордные темпы прироста базировались в том числе на эффекте низкой базы. К факторам дальнейшего развития рынка онлайн-продаж можно отнести дальнейшую технологизацию процесса, а также повышение качества обслуживания».

По ее мнению, нынешнее состояние рынка онлайн-продаж уже не зависит напрямую от коронавирусной ситуации.

«Население увидело преимущества данного способа и в дальнейшем продолжит пользоваться данным каналом поставок товаров для личного потребления», — сказала Казанцева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России офлайн-рознице придется постараться, чтобы сохранить клиентов.