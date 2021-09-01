Москва, 1 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Проект «Пушкинская карта» для молодёжи по инициативе президента России Владимира Путина — это культурный прорыв года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по корпоративным коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Памятник Александру Пушкину

«Денег у подростков и молодежи почти нет, стипендию они получают в среднем диапазоне 2000 руб. — 3500 руб. Таких денег точно не хватит на поход в недорогое кафе в центре Москвы, ну, а о встрече с прекрасным и вечным даже и рассчитывать не стоит: цены на билеты в престижные театры столицы могут серьезно «кусаться».

Теперь и выставки, и музеи и престижные театры будут ближе. По сути, «Пушкинская карта» нивелирует для молодых людей социальное неравенство в культурном пространстве.

Проект обратит их внимание на вечные ценности вместо онлайн-игр и сомнительных по художественным формам и цифровым смыслам аккаунтов в социальных сетях, в которых они проводят десятки часов в неделю.

Ольгу Бузову теперь ждет стагнация в динамике подписчиков, а в театрах мы увидим больше молодежи. Это отличная новость и потому, что Россия является крупнейшей культурной державой мира, очень здорово, что об этом вспомнили власти.

Крупный частный бизнес и банковский сектор в рамках реализации программ в области корпоративной социальной ответственности мог бы подбросить на карту школьника или студента ещё несколько тысяч рублей ежемесячно.

В погружение мира искусства помогут и цифровые каналы коммуникаций, хорошо знакомые молодежи», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2021 года «Пушкинскую карту» можно выпустить в приложении «Госуслуги.Культура».

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