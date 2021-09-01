Долгопрудный, Московская область, 1 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Учитель способен увлечь детей и сопереживать им, никакая цифровая платформа этого не заменит. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 1 сентября во время общения с учащимися Физтех-лицея имени Петра Капицы в подмосковном Долгопрудном.

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«Никакая цифровая платформа не заменит учителя, человека увлеченного, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а поделится и личным сопереживанием», — сказал председатель правительства.

Он добавил, что только человек, а не платформа, может быть лучшим мотиватором, навигатором и учителем. Именно от учителя зависит, насколько ученики проникнутся предметом.

Мишустин рассказал, что его учительница математики из Лобни была скромным человеком, но смогла увлечь своим предметом множество детей.

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