Иерусалим, 1 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Климатические активисты проводят свои акции в нескольких городах по всему миру. Их цель — подтолкнуть правительства к борьбе с изменением климата, поставив новую продовольственную политику во главу угла экологической политики. Свою акцию они провели и в Тель-Авиве 31 августа 2021 года. О этом сообщает информационное агентство The Jerusalem Post 01 сентября 2021 года.

Kalugastat.gks.ru Животноводство

Новая агитационная кампания призывает к заключению «Договора о растениях», в соответствии с которым люди будут оказывать давление на лидеров снизу с целью запрета животноводства.

В агитационной компании внимание сосредоточено на воздействие мясного, молочного и яичного животноводства на окружающую среду, поскольку, по мнению климатических алармистов, они вызывают беспрецедентно высокий уровень выбросов метана.

Считается, что сокращение выбросов метана — единственный способ избежать повышения температуры выше 1,5°C.

«В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится о том, что, осталось всего пять лет, чтобы обратить вспять наихудшие последствия изменения климата, и бизнес больше не может существовать в своём привычном виде. Пришло время переключиться на растительную экономику, чтобы обратить вспять ущерб, который мы нанесли окружающей среде, и способствовать более здоровому обществу, — заявила основательница климатического движения Israel Climate Save & Freedom4Animals Яэль Габай. — Мы несколько раз обращались к представителю по охране окружающей среды и заместителю мэра Тель-Авива Реувену Ладянски с просьбой о встрече с жителями города, чтобы представить им «Договор о растениях» и посмотреть, как жители воспримут его, но всё безрезультатно. Итак, мы здесь сегодня требуем, чтобы чиновники серьезно отнеслись к этой инициативе на местах. Погодные условия в Тель-Авиве, во всём Израиле и во всём мире будут становиться всё более экстремальными, и мы столкнемся с апокалипсисом, если не предпримем серьезных действий».

Аналогичные акции также прошли проходят в Бристоле, Манчестере, Лиссабоне, Торонто, Анкаре, Мехико и других городах мира.