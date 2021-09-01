Салехард, 1 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 1 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 112 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 1 сентября 47 566 заражений коронавирусом. Выздоровели 45 689 человек, 621 пациент с COVID-19 скончался (на четыре человека больше, чем днём ранее).