Сеул, 1 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксирован рост числа сотрудников службы доставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Катерина Горелик. Курьер

По состоянию на конец декабря 2020 года в Южной Корее насчитывалось порядка 390 тыс. работников служб доставок, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

Известно, что в число сотрудников служб доставок входят почтальоны, курьеры, работающие по доставке от двери до двери, курьеры по доставке еды, перевозчики молока и других напитков и т.д.

Отмечается, что рост курьеров в основном связан с пандемией коронавируса, которая заставила многих людей оставаться дома.

В 2020 году стоимость услуг по доставке еды через Интернет составила 17,4 трлн вон (~$16 млрд), что на 78,6% больше по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным 18 курьерских компаний страны обработали почти 3,38 млрд отправлений, что на 21% больше, чем год назад.