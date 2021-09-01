Самара, 1 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Новая школа распахнула свои двери для учеников в Самаре. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

1 сентября 2016 года. Чебоксары

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Сообщается, что в регионе 1 сентября сели за парты свыше 350 тысяч школьников. Для более 40 тысяч первоклассников и около 14 тысяч учеников 11 классов прошли торжественные линейки.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в школьном празднике, который состоялся в новой школе № 26 в Самаре.

Сообщается, что новое учебное заведение на 600 школьников было построено в рамках нацпроекта «Образование».

»Обучение в нем предусмотрено в две смены. С сегодняшнего дня здесь начнутся уроки для школьников с 1 по 11 классы — для более одной тысячи детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в текущем году планируется сдать второй корпус на 850 учеников и дошкольное отделение на 75 мест. Это позволит организовать обучение детей в одну смену.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в День знаний стартует всероссийский фестиваль «NAUKA 0+».