Краснодар, 1 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Десять новых школ открыли свои двери для учеников 1 сентября в Краснодарском крае, в том числе пять школы заработали в краевой столице. Об этом сообщили в пресс-служба администрации края. В общей сложности десять новых учреждений рассчитаны на 6 150 учеников в одну смену.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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Пять новых зданий приняли школьников в Краснодаре, это школа на 1 100 мест по ул. Изобильной, школа на 1 100 мест в пос. Березовом, школа на 1 100 мест в районе ЖК «Сосновый бор» пос. Знаменский — Зеленопольский, корпус на 300 мест к гимназии № 87 и корпус на 400 мест к школе № 46. Два корпуса начальной школы по 400 мест каждый открылись в Сочи. Также 1 сентября учеников принял корпус на 400 мест к школе № 3 в Брюховецком районе, школа на 550 мест в Кореновском районе и корпус на 400 мест к школе № 44 в Крымском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Краснодара сформировано сразу 28 первых классов — за парты впервые сели более 800 учеников.