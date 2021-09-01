Омск, 1 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались девять пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в областном оперативном штабе.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

За весь период пандемии в Омской области умерли 1993 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября в регионе выявлен 73 661 носитель SARS-CoV-2, выздоровел 53 681 человек.